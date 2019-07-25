CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ24 липня збройні формування Російської Федерації і її найманці на Донбасі дотримувалися усталеного режиму припинення вогню. За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В зоні проведення ООС поранено українського військового
Обстріл відбувся в районі Причепилівки
З початку поточної доби бойовики 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Обстріл з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета зафіксовано поблизу Причепилівки в Новоайдарському районі Луганської області, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.
У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
Нагадаємо, "хлібне перемир'я" оголосили в зоні ООС з 21 липня. За цей час бойовики тричі порушили режим тиші.
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