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В зоні проведення ООС поранено українського військового

Обстріл відбувся в районі Причепилівки
24 липня збройні формування Російської Федерації і її найманці на Донбасі дотримувалися усталеного режиму припинення вогню. За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.
В зоні проведення ООС поранено українського військового

З початку поточної доби бойовики 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Обстріл з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета зафіксовано поблизу Причепилівки в Новоайдарському районі Луганської області, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Нагадаємо, "хлібне перемир'я" оголосили в зоні ООС з 21 липня. За цей час бойовики тричі порушили режим тиші.

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