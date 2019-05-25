Вакарчук назвав головну мету походу до Ради
"Ми зробимо все, щоб якомога швидше і політв'язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання", - заявив музикант, повідомляє УП.
Він розповів, що кілька тижнів тому на концерті в Одесі батько українського військовополоненого моряка Віктор Сорока одягнув йому на руку браслет, який би не давав забути, що в ув'язненні в РФ перебувають українські громадяни.
"Я не знімаю цей браслет, і він мені кожен день нагадує, заради чого я маю йти сьогодні до Верховної Ради - для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов та інші якнайшвидше повернулися додому, живими і неушкодженими", - пояснив Вакарчук.
Також, у партії "Голос" співака Святослава Вакарчука вважають, що при можливому об’єднанні з іншими демократичними політсилами "базовою" має стати партія з найбільшими рейтингом.
Нагадаємо, що партія "Голос" затвердить 7 червня персональний склад виборчого списку.
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