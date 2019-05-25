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Вакарчук назвав головну мету походу до Ради

"Ми зробимо все, щоб якомога швидше і політв'язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання"
Своїм головним завданням як політика лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук вважає звільнення громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні на території РФ.
Вакарчук назвав головну мету походу до Ради Фото з вільних джерел

"Ми зробимо все, щоб якомога швидше і політв'язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання", - заявив музикант, повідомляє УП.

Він розповів, що кілька тижнів тому на концерті в Одесі батько українського військовополоненого моряка Віктор Сорока одягнув йому на руку браслет, який би не давав забути, що в ув'язненні в РФ перебувають українські громадяни.

"Я не знімаю цей браслет, і він мені кожен день нагадує, заради чого я маю йти сьогодні до Верховної Ради - для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов та інші якнайшвидше повернулися додому, живими і неушкодженими", - пояснив Вакарчук.

Також, у партії "Голос" співака Святослава Вакарчука вважають, що при можливому об’єднанні з іншими демократичними політсилами "базовою" має стати партія з найбільшими рейтингом.

Нагадаємо, що партія "Голос" затвердить 7 червня персональний склад виборчого списку.

 

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25 05 2019 18:24
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