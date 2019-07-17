Вакарчук не спілкувався із Зеленським вже кілька років
"Я бачив його останній раз роки 2-3 тому", - сказав Вакарчук в інтерв’ю "Громадському".
Водночас він додав, що раніше перетинався з Зеленським досить часто, оскільки вони починали свою діяльність приблизно в один і той самий час.
"Тому, безумовно, ми бачилися десятки разів. Останній раз ми перетиналися по роботі. Ми зустрілися, коли "Кварталу" були потрібні авторські права на якусь з наших пісень. Це було дуже давно, в минулому житті", - підсумував Вакарчук.
Нагадаємо, лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук заявив про готовність після парламентських виборів іти працювати в уряд, проте він поки не хоче говорити про можливе створення коаліції.
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