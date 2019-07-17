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Вакарчук не спілкувався із Зеленським вже кілька років

Співак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявляє, що востаннє бачився з президентом Володимиром Зеленським кілька років тому
На уточнююче питання, чи з того часу вони якось спілкувалися, лідер "Голосу" відповів: "Ні".
Вакарчук не спілкувався із Зеленським вже кілька років Фото з вільних джерел

"Я бачив його останній раз роки 2-3 тому", - сказав Вакарчук в інтерв’ю "Громадському".

Водночас він додав, що раніше перетинався з Зеленським досить часто, оскільки вони починали свою діяльність приблизно в один і той самий час.

"Тому, безумовно, ми бачилися десятки разів. Останній раз ми перетиналися по роботі. Ми зустрілися, коли "Кварталу" були потрібні авторські права на якусь з наших пісень. Це було дуже давно, в минулому житті", - підсумував Вакарчук.

Нагадаємо, лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук заявив про готовність після парламентських виборів іти працювати в уряд, проте він поки не хоче говорити про можливе створення коаліції.

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17 07 2019 10:13
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