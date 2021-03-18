Вакцина Johnson&Johnson ефективна проти мутованих штамів коронавірусу - ВООЗ
Про це заявив журналістам голова Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації Алехандро Кравіото, передає Укрінформ з посиланням на CGTN.
"Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпечність та продемонструвала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання людям старше 18 років без обмеження по віку", - заявив Кравіото.
Як повідомляв Укрінформ, раніше ВООЗ дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson&Johnson в екстрених випадках.
Схвалення з боку ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX.
Вакцина від Johnson&Johnson - однокомпонентна, для щеплення потрібна тільки одна її доза. Препарат залишається стабільним протягом 2 років при зберіганні в умовах -20 градусів за Цельсієм і як мінімум 3 місяці при температурі 2 - 8 градусів за Цельсієм.
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