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Вакцина Johnson&Johnson ефективна проти мутованих штамів коронавірусу - ВООЗ

Вакцина довела свою ефективність "у країнах, де поширені різні варіанти" COVID-19
У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендують вакцину компанії Johnson& Johnson у країнах, де циркулюють мутовані штами коронавірусу.
Вакцина Johnson&Johnson ефективна проти мутованих штамів коронавірусу - ВООЗ Фото: petrushki.net

Про це заявив журналістам голова Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації Алехандро Кравіото, передає Укрінформ з посиланням на CGTN.

"Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпечність та продемонструвала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання людям старше 18 років без обмеження по віку", - заявив Кравіото.

Як повідомляв Укрінформ, раніше ВООЗ дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson&Johnson в екстрених випадках.

Схвалення з боку ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX.

Вакцина від Johnson&Johnson - однокомпонентна, для щеплення потрібна тільки одна її доза. Препарат залишається стабільним протягом 2 років при зберіганні в умовах -20 градусів за Цельсієм і як мінімум 3 місяці при температурі 2 - 8 градусів за Цельсієм.

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18 03 2021 11:29
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