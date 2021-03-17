МОЗ збільшив інтервал між дозами CoviShield

Ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становила 76,0% з 22 по 90 день

Міністерство охорони здоров'я вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу CoviShield з 28 днів до 90 днів.

Про це "Укрінформу" повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів", - сказав він.

Ляшко зауважив, що обговорення доцільності збільшення терміну розпочалися після того, як 6 березня 2021 року в журналі The Lancet була оприлюднена інформація щодо ефективності однодозної схеми вакцинації з введенням другої дози через 12 тижнів. Рішення про збільшення інтервалу між двома дозами вакцини уже прийняв уряд Великої Британії.

За словами Ляшка, при аналізі даних клінічних досліджень ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становила 76,0% з 22 по 90 день, і рівень антитіл зберігався протягом цього періоду з мінімальним зниженням. Після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, ефективність вакцини зростала до 81,3%.

"Враховуючи результати міжнародних досліджень, оперативним штабом МОЗ було прийнято рішення, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцині від Oxford/AstraZeneca, виробництва Serum Institute of India та SK Bioscience, доцільно збільшити початковий інтервал між дозами. Це не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал в рамках 4 - 12 тижнів", - зазначив Ляшко.

Він повідомив, що вже сьогодні, 17 березня, буде проведена селекторна нарада з регіонами для роз'яснення деталей впровадження нової рекомендації.

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