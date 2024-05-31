Варшава готує 45-й пакет допомоги Києву

Польща готує 45-й пакет військової допомоги для України, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Про це повідомляє агенція Reuters.

За час війни Польща внесла у вигляді військової допомоги в оборону України близько 4 мільярдів євро.

"Польща відправила 44 пакети допомоги Україні, зараз ми організовуємо 45-й... Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро", - сказав польський міністр.

В середині травня ми повідомили, що Україна і Польща починають готувати безпекову угоду.

Крім того, в квітні польський прем'єр заявив, що Польща не має Patriot для України, але допомагатиме іншим озброєнням для захисту неба.