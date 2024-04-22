Польща не має Patriot для України, але допомагатиме іншим озброєнням для захисту неба – Туск
Польща не може передати Україні додаткові ЗРК Patriot, оскільки не має резервів, але допомагатиме іншим озброєнням для захисту неба.
Про це під час пресконференції у Варшаві заявив глава польського уряду Дональд Туск, пише Укрінформ.
"Якщо йдеться про батареї Patriot, то ми не маємо такої можливості щоб передати Україні", — сказав Туск.
За його словами, одна з батарей Patriot, яка розгорнута поблизу Жешува, перебуває в розпорядженні армії США, і захищає хаб, звідки західна допомога надходить до України.
"Ми не маємо в резерві батарей Patriot, і всі це розуміють. Разом з Києвом усі знають, що ми своє завдання виконали на шістку, якщо йдеться про підтримку України, також технікою і ППО", — сказав прем’єр Польщі.
Він додав, що озброєна Польща дуже важлива для Європи, адже є "бастіоном для захисту не лише своїх кордонів".
"Але існують також інші види озброєння, які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща й надалі залишатиметься активною", — додав Туск, однак конкретний вид зброї не уточнював.