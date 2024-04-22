Польща не має Patriot для України, але допомагатиме іншим озброєнням для захисту неба – Туск

Польський прем'єр не уточнив, про яку саме зброю йдеться.

Польща не може передати Україні додаткові ЗРК Patriot, оскільки не має резервів, але допомагатиме іншим озброєнням для захисту неба.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив глава польського уряду Дональд Туск, пише Укрінформ.

"Якщо йдеться про батареї Patriot, то ми не маємо такої можливості щоб передати Україні", — сказав Туск.

За його словами, одна з батарей Patriot, яка розгорнута поблизу Жешува, перебуває в розпорядженні армії США, і захищає хаб, звідки західна допомога надходить до України.

"Ми не маємо в резерві батарей Patriot, і всі це розуміють. Разом з Києвом усі знають, що ми своє завдання виконали на шістку, якщо йдеться про підтримку України, також технікою і ППО", — сказав прем’єр Польщі.

Він додав, що озброєна Польща дуже важлива для Європи, адже є "бастіоном для захисту не лише своїх кордонів".

"Але існують також інші види озброєння, які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща й надалі залишатиметься активною", — додав Туск, однак конкретний вид зброї не уточнював.