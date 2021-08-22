БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБіткойн наближається до ключового рівня в 50 тисяч доларів, ціна криптовалюти повзе вгору після багатомісячного спаду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вартість Bitcoin наблизилася до позначки $50 тисяч
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Bloomberg
Вартість криптовалюти досягла 49 704 доларів, це найбільше з 16 травня.
Виконавчий директор криптобіржі CEX.IO Костянтин Анісімов зазначив, що "ралі цін ще не свідчить про значний стрибок", проте, якщо більше покупців піде назустріч, щоб підняти вартість криптовалюти вище рівня 50 тис. доларів, "може початися шаленство, щоб спрямувати ціну до середньострокової цілі 55 тисяч доларів".
Нагадаємо, що 8 серпня Bitcoin піднявся вище 45 тисяч доларів.
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22 08 2021 11:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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