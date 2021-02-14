БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВартість біткоіна 14 лютого вперше перевищила позначку в 49 тисяч доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вартість Bitcoin перевищила $49 тисяч
Станом на 8:14 ранку 14 лютого за київським часом ціна біткоіна становила 49 166,05 долара
Фото: LexInform
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу CoinDesk.
Станом на 8:14 ранку 14 лютого за київським часом ціна біткоіна становила 49 166,05 долара.
На даний момент вартість криптовалюти становить близько 48 700 тисяч доларів.
Попередній рекорд курсу біткоіна в 48 тисяч доларів за одиницю було зафіксовано 9 лютого після того, як американська компанія з виробництва електрокарів Tesla заявила про інвестування 1,5 мільярда дол. у криптовалюту та її застосування у платежах.
Нагадаємо, що у Китаї населенню видадуть 1,5 мільйона доларів у криптовалюті в рамках експерименту
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14 02 2021 11:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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