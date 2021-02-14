Вартість Bitcoin перевищила $49 тисяч

Станом на 8:14 ранку 14 лютого за київським часом ціна біткоіна становила 49 166,05 долара

Вартість біткоіна 14 лютого вперше перевищила позначку в 49 тисяч доларів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу CoinDesk.

Станом на 8:14 ранку 14 лютого за київським часом ціна біткоіна становила 49 166,05 долара.

На даний момент вартість криптовалюти становить близько 48 700 тисяч доларів.

Попередній рекорд курсу біткоіна в 48 тисяч доларів за одиницю було зафіксовано 9 лютого після того, як американська компанія з виробництва електрокарів Tesla заявила про інвестування 1,5 мільярда дол. у криптовалюту та її застосування у платежах.

Нагадаємо, що у Китаї населенню видадуть 1,5 мільйона доларів у криптовалюті в рамках експерименту