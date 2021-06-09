ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПісля травневого обвалу біткоїн повернувся до росту та 6 вересня піднявся вище 51 тисячі доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вартість Bitcoin уперше з травня перевищила 51 тисячу доларів
Більш високі коливання цін на криптовалюту збіглися зі зростанням світових акцій на минулому тижні, що свідчить про підвищення інтересу інвесторів до ризику
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані біржі Coindesk.
Станом на 11:19 (за Києвом) вартість біткоїна становила 51 674,13 дол (+3,45%).
Фото: COINDESK
Зазначається, що біткоїн наприкінці серпня повернувся до позначки в 50 тис дол, а в липні його вартість падала нижче 30 тис дол.
З 20 липня по 20 серпня біткоїн подорожчав з 29 800 до 47 000 дол, свідчать дані біржі Binance.
"Більш високі коливання цін на криптовалюту збіглися зі зростанням світових акцій на минулому тижні, що свідчить про підвищення інтересу інвесторів до ризику", - пише Coindesk.
Ethereum, друга за величиною криптовалюта за ринковою капіталізацією, 4 вересня досягла 4 тис дол вперше з травня.
Після тривалого обвалу біткоїн повернувся до росту та у неділю, 8 серпня, піднявся вище 45 тисяч доларів - востаннє цієї позначки ця криптовалюти досягала у середині травня.
Ранше криптовалюта Bitcoin, що протягом декількох місяців впала до значення менше за 30 тисяч доларів, за день зросла на 12% після заяв Amazon та Twitter щодо використання блокчейну та криптовалют у майбутньому.
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