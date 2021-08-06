Вартість криптовалюти у світі падає – Bitcoin за добу втратив майже 8%

Спостерігається падіння й інших криптовалют, серед яких Ethereum (- 8,14%) та XRP 24h (- 8,19%)

Собівартість найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin за минулу добу знизилася на 7,85%.

За даними торгів станом на 11:10 вівторка, вартість Bitcoin становить 33 158 доларів США, повідомляє Coindesk.

При цьому спостерігається падіння й інших криптовалют, серед яких Ethereum (- 8,14%) та XRP 24h (- 8,19%).

Портал Mint зазначає, що зниження курсу криптовалют може бути пов’язане з подальшим посиленням їх регулювання у Китаї та зменшенням інтересу з боку інвесторів.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.