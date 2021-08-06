БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСобівартість найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin за минулу добу знизилася на 7,85%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вартість криптовалюти у світі падає – Bitcoin за добу втратив майже 8%
Спостерігається падіння й інших криптовалют, серед яких Ethereum (- 8,14%) та XRP 24h (- 8,19%)
Фото: Facenews.ua
За даними торгів станом на 11:10 вівторка, вартість Bitcoin становить 33 158 доларів США, повідомляє Coindesk.
При цьому спостерігається падіння й інших криптовалют, серед яких Ethereum (- 8,14%) та XRP 24h (- 8,19%).
Портал Mint зазначає, що зниження курсу криптовалют може бути пов’язане з подальшим посиленням їх регулювання у Китаї та зменшенням інтересу з боку інвесторів.
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
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08 06 2021 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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