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Вартість "піраміди Тимошенко" складає близько $82 млн, - СБУ

"У нашому випадку це "брудна готівка" легалізована незаконним шляхом"
Фінансування, виявлене Службою безпеки України, так званої виборчої піраміди складає майже $82 млн.
Вартість "піраміди Тимошенко" складає близько $82 млн, - СБУ Юлія Тимошенко. Фото: dpchas.com.ua

"Встановили 49 організаторів цієї діяльності. Цими особами було залучено, за нашими підрахунками, понад 686 тис. громадян України до цієї діяльності. Кожен з них повинен був привести на виборчу дільницю по 10 осіб, які повинні були проголосувати за конкретного кандидата в президенти .. . Вартість цього проекту становить понад 2,22 млрд грн або близько $ 82 млн ", - повідомляє заступник глави СБУ Віктор Кононенко. Про це інформує "Українська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, кошти можуть мати як внутрішнє, так і зовнішнє походження. "У нашому випадку це "брудна готівка" легалізована незаконним шляхом", - пояснив він.

Кононенко розповів, що слідчі дії тривають.

"Ми тільки на цьому тижні виписали 5 тис. повісток для свідків. Їх буде набагато більше. Коли будуть закінчені слідчі, дії буде і результат", - пояснив він.

Нагадаємо, що Нацполіція 1 березня розпочала кримінальне провадження за матеріалами журналістського розслідування програми "Схеми", у якому йшлося про наповнення виборчих фондів партії "Батьківщина" людьми, які про це не знали.

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02 03 2019 10:50
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