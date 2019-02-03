Вартість "піраміди Тимошенко" складає близько $82 млн, - СБУ
"Встановили 49 організаторів цієї діяльності. Цими особами було залучено, за нашими підрахунками, понад 686 тис. громадян України до цієї діяльності. Кожен з них повинен був привести на виборчу дільницю по 10 осіб, які повинні були проголосувати за конкретного кандидата в президенти .. . Вартість цього проекту становить понад 2,22 млрд грн або близько $ 82 млн ", - повідомляє заступник глави СБУ Віктор Кононенко. Про це інформує "Українська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, кошти можуть мати як внутрішнє, так і зовнішнє походження. "У нашому випадку це "брудна готівка" легалізована незаконним шляхом", - пояснив він.
Кононенко розповів, що слідчі дії тривають.
"Ми тільки на цьому тижні виписали 5 тис. повісток для свідків. Їх буде набагато більше. Коли будуть закінчені слідчі, дії буде і результат", - пояснив він.
Нагадаємо, що Нацполіція 1 березня розпочала кримінальне провадження за матеріалами журналістського розслідування програми "Схеми", у якому йшлося про наповнення виборчих фондів партії "Батьківщина" людьми, які про це не знали.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"