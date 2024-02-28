Ватикан вважає пропозицію Макрона щодо військових НАТО в Україні лякаючим сценарієм

"Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони почати розмову і діалог".

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін наголосив, що вважає заяви президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення військових НАТО на території України "лякаючим сценарієм".

Про це повідомляє Vatican News.

"Це дійсно лякаючий сценарій. Тому що він призведе до ескалації, якої ми завжди намагалися уникнути від самого початку. Це сценарій, який я б не назвав апокаліптичним, тому що, можливо, це перебільшене слово наразі, але, безумовно, він вселяє страх", – зазначив Паролін.

За його словами, пропозиція Макрона може бути пов’язана з тим, що після двох років війни "на горизонті все ще немає перспектив рішення, чи то військового, чи то через переговори".

"Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони почати розмову і діалог. Я вірю, що якщо ми будемо говорити, то рішення буде знайдено. Були запропоновані різні варіанти рішень, головне, щоб була воля до їх реалізації", – додав він.