Важливо дотримуватись процедур – G7 про призначення голови АРМА

Посли країн G7 занепокоєні щодо призначення голови Агенства з розшуку та менеджменту активів.

Воні наголосили на важливості зміцнення довіри до цієї інституції.

Про це йдеться в Twitter японського головування у групі послів G7.

"G7 уважно стежила за процесом призначення голови AРMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до AРMA", – зазначено у повідомленні.

Олена Дума була визначена переможницею конкурсу серед кандидатів на посаду голови АРМА. Згодом вибухнув скандал щодо фактів її біографії.