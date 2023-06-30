Важливо дотримуватись процедур – G7 про призначення голови АРМА
30 червня 2023, 18:09
G7
Посли країн G7 занепокоєні щодо призначення голови Агенства з розшуку та менеджменту активів.
Воні наголосили на важливості зміцнення довіри до цієї інституції.
Про це йдеться в Twitter японського головування у групі послів G7.
"G7 уважно стежила за процесом призначення голови AРMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до AРMA", – зазначено у повідомленні.
Олена Дума була визначена переможницею конкурсу серед кандидатів на посаду голови АРМА. Згодом вибухнув скандал щодо фактів її біографії.