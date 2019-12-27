Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: підозрюваним не продовжили запобіжний захід

У підсумку крім відводу двох суддів на засіданні жодні інші питання не розглянули

На засіданні 26 грудня Переяславський райсуд не розглядав продовження запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова — розглядалися тільки питання відводу двох суддів.

Так, спочатку суддя Ігор Опанасюк задовольнив клопотання про відвід судді Ярослави Керекези, а потім сам взяв відвід, бо товаришує з одним з підозрюваних поліцейських Володимиром Петровцем, передає "Громадське".

Прокурор зазначив, що цей факт — що Опанасюк та Петровець товаришували — ставить під сумнів рішення Опанасюка про відвід судді Керекези.

У підсумку суд вирішив скерувати матеріали справи до Київського апеляційного суду, який має визначити її підсудність — тобто де справу розглядатимуть далі. Продовжити розгляд у Переяслав-Хмельницькому неможливо, бо це могли робити тільки двоє суддів — Опанасюк і Керекеза, яких відвели.

Таким чином, апеляційний суд має направити матеріали справи до іншого суду, який вже розгляне продовження тримання під вартою трьом підозрюваним. Зробити це необхідно до 31 грудня, бо у цей день спливає строк запобіжного заходу.

Адвокат сім’ї Тлявових Олександр Щербина заявив у коментарі hromadske, що захист робитиме все, аби встигнути продовжити підозрюваним тримання під вартою. Якщо зробити це не встигнуть — усі підозрювані у вбивстві Кирила Тлявова вийдуть на свободу.

Зі свого боку, адвокат підозрюваного Івана Приходька Віктор Чевгуз відкинув звинувачення сторони захисту у затягуванні справи — він нагадав, що клопотання про продовження тримання під вартою прокуратура направила до суду 26 грудня — за 5 днів до того, як сплине термін чинного запобіжного заходу.

«Чому вони не подали клопотання за 10 днів, за 15?», — сказав він.

26 грудня у Переяславському районному суді розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. До зали суду із СІЗО привезли підозрюваних Володимира Петровця, Івана Приходько та Дмитра Кривошея. Ще один неповнолітній підозрюваний, який перебуває під нічним домашнім арештом, прийшов до суду у супроводі матері.

Нагадаємо, що Мексиканські поліцейські виявили в четвер у різних місцях міста Уруапан тіла 19 осіб. Дев'ять були повішені на мосту, ще сім кинуті на дорозі, і ще троє в іншому місці біля дороги.