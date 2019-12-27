Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: підозрюваним не продовжили запобіжний захід
Так, спочатку суддя Ігор Опанасюк задовольнив клопотання про відвід судді Ярослави Керекези, а потім сам взяв відвід, бо товаришує з одним з підозрюваних поліцейських Володимиром Петровцем, передає "Громадське".
Прокурор зазначив, що цей факт — що Опанасюк та Петровець товаришували — ставить під сумнів рішення Опанасюка про відвід судді Керекези.
У підсумку суд вирішив скерувати матеріали справи до Київського апеляційного суду, який має визначити її підсудність — тобто де справу розглядатимуть далі. Продовжити розгляд у Переяслав-Хмельницькому неможливо, бо це могли робити тільки двоє суддів — Опанасюк і Керекеза, яких відвели.
Таким чином, апеляційний суд має направити матеріали справи до іншого суду, який вже розгляне продовження тримання під вартою трьом підозрюваним. Зробити це необхідно до 31 грудня, бо у цей день спливає строк запобіжного заходу.
Адвокат сім’ї Тлявових Олександр Щербина заявив у коментарі hromadske, що захист робитиме все, аби встигнути продовжити підозрюваним тримання під вартою. Якщо зробити це не встигнуть — усі підозрювані у вбивстві Кирила Тлявова вийдуть на свободу.
Зі свого боку, адвокат підозрюваного Івана Приходька Віктор Чевгуз відкинув звинувачення сторони захисту у затягуванні справи — він нагадав, що клопотання про продовження тримання під вартою прокуратура направила до суду 26 грудня — за 5 днів до того, як сплине термін чинного запобіжного заходу.
«Чому вони не подали клопотання за 10 днів, за 15?», — сказав він.
26 грудня у Переяславському районному суді розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. До зали суду із СІЗО привезли підозрюваних Володимира Петровця, Івана Приходько та Дмитра Кривошея. Ще один неповнолітній підозрюваний, який перебуває під нічним домашнім арештом, прийшов до суду у супроводі матері.
Нагадаємо, що Мексиканські поліцейські виявили в четвер у різних місцях міста Уруапан тіла 19 осіб. Дев'ять були повішені на мосту, ще сім кинуті на дорозі, і ще троє в іншому місці біля дороги.
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