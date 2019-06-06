Вбивство Гандзюк: суд виніс вирок виконавцям
Рішення суду зачитали на засіданні 6 червня, інформує УП.
Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.
Усіх обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тис. грн на покриття судових витрат.
Обвинувачені раніше визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
За даними обвинувачення, Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.
Нагадаємо, що усі п'ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.
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