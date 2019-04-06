Вбивство Гандзюк: усі обвинувачені визнали провину

Усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.

Відзначається, що це сталося на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області 3 червня, повідомляє "Радіо Свобода".

"Усі п’ятеро обвинувачених на запитання судді Олени Чорної відповіли, що визнають свою провину й підтверджують свою згоду на укладення угоди зі слідством. Їхні захисники також зазначили, що угоди відповідають чинному законодавству", - повідомляє видання.

За даними обвинувачення, підозрюваний в організації нападу на Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.

Сторона обвинувачення просить засудити Торбіна до 6 років і 6 місяців позбавлення, Грабчука – до 6 років, Вишневського та Васяновича – до 4 років, Горбунова – до 3 років в'язниці.

Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Наступне засідання заплановане на 6 червня.

Раніше організатор нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством.

Нагадаємо, Міський суд Херсона розпочав розгляд справи про напад на громадську діячку Катерину Гандзюк 27 травня.

Довідка:

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".