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"Вбивцю" Бабченка, який скаржився на хворобу, надалі залишать під вартою

Суд відмовився випускати з колонії підприємця Бориса Германа, засудженого нібито за організацію "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка
Ірпінський міськсуд залишив без задоволення клопотання адвоката Германа.
"Вбивцю" Бабченка, який скаржився на хворобу, надалі залишать під вартою Фото: ukrinform.ua

Захист просив звільнити засудженого, що "захворів на тяжку хворобу", йдеться в "УП" з посиланням на рішення Ірпінського міського суду Київської області від 2 серпня.

Справу розглядали в режимі відеоконференції з Бучанською виправною колонією № 85, де Герман відбуває покарання.

Наразі у судовому реєстрі оприлюднений лише коротке рішення. Суддя послалалась на те, що складання повного тексту вимагає значного часу.

Його мають оголосити 07 серпня. Рішення може бути оскаржене протягом семи днів.

Чому це важливо: Після затримання Герман наполягав на своїй невинуватості та говорив, що співпрацює зі Службою безпеки. Пізніше він нібито визнав свою провину і був засуджений до 4,5 року позбавлення волі.

Однак вирок Герману засекретили, тому єдиним підтвердженням того, що він відбуває покарання, були заяви правоохоронців. Не була відомою навіть колонія, в яку направили чоловіка.

Напередодні повідомлялося, що Ірпінський міський суд Київської області почав розглядати питання дострокового звільнення бізнесмена Бориса Германа, засудженого за організацію невдалого вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 

Нагадаємо, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували 29 червня. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовиливбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд засудив Германа до 4,5 років в'язниці.

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