ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИФахівці з Мічиганського університету розробили новий електрод, який дозволяє збільшити світловипромінювання OLED на 20%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені створили електрод, що збільшить час автономної роботи гаджетів
Це допоможе збільшити час автономної роботи смартфонів і ноутбуків або зробити телевізори та монітори нового покоління більш енергоефективними
Фото: news.umich.edu
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт університету.
Зазначається, що це допоможе збільшити час автономної роботи смартфонів і ноутбуків або зробити телевізори та монітори нового покоління більш енергоефективними.
Такий підхід дозволяє запобігти потраплянню світла у світловипромінюючу частину OLED, що дозволяє OLED підтримувати яскравість, використовуючи менше енергії. Крім того, електрод можна легко вписати в процеси виготовлення OLED-дисплеїв та освітлювальних приладів, йдеться у публікації.
Проблема OLED полягає в тому, що 80% світла затримується всередині пристрою. Промені, які не виходять на робочу поверхню під кутом, близьким до прямого, відбиваються від електрода назад і розсіюються всередині за рахунок багаторазових відображень.
Прозорий електрод, розташований між світловипромінюючим матеріалом і склом, як правило, виготовляється з оксиду індію та олова (ITO). Дослідники замінили його шаром срібла завтовшки лише п'ять нанометрів, нанесеним на затравковий шар міді. При цьому вдалося зберегти електродну функцію, повністю усунувши проблему хвилеводу. Це дало змогу значно збільшити зовнішню квантову ефективність OLED.
Науковці вважають, що запропонований ними підхід може бути поширений і на інші твердотільні світловипромінюючі діоди.
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