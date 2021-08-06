НОВИНИКомпанія Samsung Electronics розробила гнучкий органічний світлодіодний дисплей (OLED), який можна наліпити на шкіру людини, щоб відстежувати такі життєві показники організму, як серцебиття та кровотік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Samsung розробив "розтяжний" дисплей для контролю життєвих показників організму
За цією системою можна отримати сигнал пульсу, який у 2,4 раза сильніший за сигнал силіконового сенсора
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Pulse.
Як зазначається, науково-дослідний підрозділ Samsung Advanced Institute of Technology успішно інтегрував розтяжний OLED-дисплей з датчиком для фотоплетізмографії (вимірювання пульсової хвилі) в один пристрій для вимірювання та відображення частоти пульсу користувача в режимі реального часу.
Дослідники використовували спеціально модифікований еластомер — полімер з високою еластичністю, щоб зробити датчик та дисплей розтяжними до 30% без обмеження їхньої продуктивності.
За даними Samsung Electronics, електронну обшивку із вбудованим розтяжним датчиком і дисплеєм прикріпили до внутрішньої сторони зап’ястя, і вона продовжувала стабільно працювати навіть після того, як її розтягнули в 1000 разів. За цією системою можна отримати сигнал пульсу, який у 2,4 раза сильніший за сигнал силіконового сенсора.
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08 06 2021 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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