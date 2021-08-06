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Samsung розробив "розтяжний" дисплей для контролю життєвих показників організму

За цією системою можна отримати сигнал пульсу, який у 2,4 раза сильніший за сигнал силіконового сенсора
Компанія Samsung Electronics розробила гнучкий органічний світлодіодний дисплей (OLED), який можна наліпити на шкіру людини, щоб відстежувати такі життєві показники організму, як серцебиття та кровотік.
Samsung розробив "розтяжний" дисплей для контролю життєвих показників організму Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Pulse.
 
Як зазначається, науково-дослідний підрозділ Samsung Advanced Institute of Technology успішно інтегрував розтяжний OLED-дисплей з датчиком для фотоплетізмографії (вимірювання пульсової хвилі) в один пристрій для вимірювання та відображення частоти пульсу користувача в режимі реального часу.
 
Дослідники використовували спеціально модифікований еластомер — полімер з високою еластичністю, щоб зробити датчик та дисплей розтяжними до 30% без обмеження їхньої продуктивності.
 
За даними Samsung Electronics, електронну обшивку із вбудованим розтяжним датчиком і дисплеєм прикріпили до внутрішньої сторони зап’ястя, і вона продовжувала стабільно працювати навіть після того, як її розтягнули в 1000 разів. За цією системою можна отримати сигнал пульсу, який у 2,4 раза сильніший за сигнал силіконового сенсора.
 
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08 06 2021 11:17
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