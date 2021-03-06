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Вчені спробують лікувати серцеву недостатність стовбуровими клітинами

Лікування передбачає пересадку клітин серцевого м'яза, отриманих з iPS-клітин, в серце пацієнта за допомогою спеціальної ін'єкційної голки
Одна з японських компаній-стартапів в області біотехнологій Heartseed і велика данська фармацевтична фірма Novo Nordisk уклали ліцензійну угоду для розробки методу лікування серцевої недостатності на основі стовбурових клітин.
Вчені спробують лікувати серцеву недостатність стовбуровими клітинами Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
 
Японський венчур Heartseed, створений професором Університету Кейо Фукуда Кейіті й іншими учасниками, займається розробкою методу лікування серцевої недостатності з застосуванням індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS-клітин).
 
Лікування передбачає пересадку клітин серцевого м'яза, отриманих з iPS-клітин, в серце пацієнта за допомогою спеціальної ін'єкційної голки.
 
Компанія повідомила, що вона планує провести клінічне випробування вже у другій половині поточного року, щоб отримати схвалення з боку японської влади.
 
Як повідомляв Укрінформ, вчені американського Науково-дослідного інституту в Сан-Дієго Scripps Research виявили перехресно-реактивне антитіло до коронавірусу, яке спрацьовує при інфекції COVID-19.
 
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03 06 2021 12:17
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