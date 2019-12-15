ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКоманда вчених з університету імені Макмастера у Канаді створили поліетиленову плівку, яка здатна відштовхувати від поверхні бактерії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені створили плівку, яка відштовхує бактерії
"Ми розробили обгортку для вирішення головної загрози, яку спричиняють бактерії, стійкі до лікарських засобів"
Фото: warnet.ws
Про це повідомляє CNN, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що плівка вкрита мікроскопічними «зморшками», які відштовхують воду, кров чи бактерії від поверхні плівки. Вказують, що вона міцна та гнучка, і водночас недорога у виготовленні.
"Ми розробили обгортку для вирішення головної загрози, яку спричиняють бактерії, стійкі до лікарських засобів", - заявила інженер-фізик, яка керувала дослідженнями, Лейла Солеймані.
Вона уточнила, що важливо "зменшити поширення бактерій від однієї людини до іншої, враховуючи обмежені можливості для лікування".
Нагадаємо, що вчені розробили технологію, яка допоможе уникнути тестування ліків на тваринах
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