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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вчені створили плівку, яка відштовхує бактерії

"Ми розробили обгортку для вирішення головної загрози, яку спричиняють бактерії, стійкі до лікарських засобів"
Команда вчених з університету імені Макмастера у Канаді створили поліетиленову плівку, яка здатна відштовхувати від поверхні бактерії.
Вчені створили плівку, яка відштовхує бактерії Фото: warnet.ws

Про це повідомляє CNN, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що плівка вкрита мікроскопічними «зморшками», які відштовхують воду, кров чи бактерії від поверхні плівки. Вказують, що вона міцна та гнучка, і водночас недорога у виготовленні.

"Ми розробили обгортку для вирішення головної загрози, яку спричиняють бактерії, стійкі до лікарських засобів", - заявила інженер-фізик, яка керувала дослідженнями, Лейла Солеймані.

Вона уточнила, що важливо "зменшити поширення бактерій від однієї людини до іншої, враховуючи обмежені можливості для лікування".

Нагадаємо, що вчені розробили технологію, яка допоможе уникнути тестування ліків на тваринах

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15 12 2019 11:21
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