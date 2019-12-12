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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вчені розробили технологію, яка допоможе уникнути тестування ліків на тваринах

Науковці з британського Університету Бата створили штучні нервові клітини, які в майбутньому можна буде використовувати для лікування людей
Дослідники з Іллінойського університету в Урбані-Шампейн розробили складні тривимірні структури, що складаються з окремих нервових клітин, які можна буде використовувати для тестування ліків, вивчення мозку та розробки «біокомп'ютерів».
Вчені розробили технологію, яка допоможе уникнути тестування ліків на тваринах

Про це повідомляє Eurek Alert, передає "Громадське".

Так, кожна тривимірна структура складається з сотень або тисяч нервових клітин та занурена в гідрогель чи фібрин.

Сама ж технологія розміром всього від 1 міліметра до 1 сантиметра. Ці структури не мають каркасу, завдяки чому можуть утворювати різноманітну форму, в тому числі й ділянки людського мозку.

Фахівці модифікували нейрони, зробивши так, щоб вони активувались під дією синього світла. Це дає змогу дослідити функції окремих клітин й створювати біологічні пристрої для обробки даних.

Розроблені структури зможуть застосовувати для перевірки лікарських засобів на безпеку та ефективність, що дасть змогу припинити вимушені тестування ліків на тваринах.

Крім того, дослідники сподіваються використати тривимірні структури ще й для того, аби краще зрозуміти роботу людського мозку та причини таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.

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12 12 2019 13:40
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