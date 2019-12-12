Вчені розробили технологію, яка допоможе уникнути тестування ліків на тваринах
Про це повідомляє Eurek Alert, передає "Громадське".
Так, кожна тривимірна структура складається з сотень або тисяч нервових клітин та занурена в гідрогель чи фібрин.
Сама ж технологія розміром всього від 1 міліметра до 1 сантиметра. Ці структури не мають каркасу, завдяки чому можуть утворювати різноманітну форму, в тому числі й ділянки людського мозку.
Фахівці модифікували нейрони, зробивши так, щоб вони активувались під дією синього світла. Це дає змогу дослідити функції окремих клітин й створювати біологічні пристрої для обробки даних.
Розроблені структури зможуть застосовувати для перевірки лікарських засобів на безпеку та ефективність, що дасть змогу припинити вимушені тестування ліків на тваринах.
Крім того, дослідники сподіваються використати тривимірні структури ще й для того, аби краще зрозуміти роботу людського мозку та причини таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.
Нагадаємо, що Місцева влада Нью-Йорка підтримала заборону на продаж фуа-гра - делікатесу з гусячої або качиної печінки - через жорстоке поводження з птахами.
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