ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИРосійські генетики вперше виростили рослину, яке світиться в темряві без додавання будь-яких спеціальних речовин або опромінення ультрафіолетом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені вперше виростили рослину, що світиться
Зазначається, що біолюмінесценція допоможе вченим моніторити процеси, що відбуваються в рослині, при подальших дослідженнях
Еко-олівці. Фото: vesti.dp.ua
Експеримент провели на паростках тютюну, повідомляє "Громадське".
Щоб домогтися біолюмінесценції (так зване природне свічення) вчені вмонтували в тютюн чотири ферменти гриба, що світиться. Генномодифіковану рослину видно в темряві неозброєним оком, а світло від неї можна зафіксувати на фотоапарат чи смартфон.
Зазначається, що біолюмінесценція допоможе вченим моніторити процеси, що відбуваються в рослині, при подальших дослідженнях.
Зараз в природі природне світіння зустрічається тільки у деяких черв'яків і комах.
Нагадаємо, що вчені створили ефективний дистилятор на сонячній енергії.
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20 10 2019 14:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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