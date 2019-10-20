Вчені вперше виростили рослину, що світиться

Зазначається, що біолюмінесценція допоможе вченим моніторити процеси, що відбуваються в рослині, при подальших дослідженнях

Російські генетики вперше виростили рослину, яке світиться в темряві без додавання будь-яких спеціальних речовин або опромінення ультрафіолетом.

Експеримент провели на паростках тютюну, повідомляє "Громадське".

Щоб домогтися біолюмінесценції (так зване природне свічення) вчені вмонтували в тютюн чотири ферменти гриба, що світиться. Генномодифіковану рослину видно в темряві неозброєним оком, а світло від неї можна зафіксувати на фотоапарат чи смартфон.

Зазначається, що біолюмінесценція допоможе вченим моніторити процеси, що відбуваються в рослині, при подальших дослідженнях.

Зараз в природі природне світіння зустрічається тільки у деяких черв'яків і комах.

Нагадаємо, що вчені створили ефективний дистилятор на сонячній енергії.