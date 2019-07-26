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Вчені створили ефективний дистилятор на сонячній енергії

Нова система заснована на традиційному методі: вода нагрівається, пара уловлюються, сіль і сміття залишаються в сухому осаді
Вчені розробили просту і дешеву систему, яка очищає воду від солі практично на 100% і не вимагає нічого, крім сонячної енергії.
Вчені створили ефективний дистилятор на сонячній енергії Фото: kurortymirgoroda.com.ua

Вчені створили крихітний диск з супергідрофільного фільтрувального паперу, покритого вуглецевими нанотрубками для поглинання світла. Диск працює виключно на сонячній енергії і здатний видалити з води майже 100% солі, повідомляє видання "Популярна механіка".

Нова система заснована на традиційному методі: вода нагрівається, пара уловлюються, сіль і сміття залишаються в сухому осаді.

Дана система використовує бавовняну нитку діаметром 1 міліметр для транспортування солоної води на випарний диск, де чиста вода вловлюється, а солі витісняються до країв. Все це забезпечується сонячним світлом, і в ході випробувань дослідники виміряли поглинання світла - воно склало понад 94% по всьому сонячному спектру, тож в результаті ефективно використовується будь-яке доступне сонячне світло.

Нагадаємо, що вчені Університету Аризони провели дослідження, яке говорить на користь теорії про те, що значна частина води на Землі "прилетіла" з космосу.

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