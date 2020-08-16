Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вчені з Австралії придумали спосіб перетворити солону воду на питну

Для цього потрібні сонце та чотири хвилини
Австралійські вчені придумали спосіб, як перетворити солону воду на питну без нагрівання чи використання електроенергії.
Вчені з Австралії придумали спосіб перетворити солону воду на питну Фото: ua.krymr.com

 Для очищення води вони використали сонячне світло та метал-органічні каркасні структури, повідомляє "Громадське".

Ці матеріали мають пористу структуру (тобто мають у своїй структурі багато порожнин) та може поглинати різні речовини, зокрема гази.

Вчені помістили ці матеріали у солону воду та поставили на сонце. Через приблизно чотири хвилин структури поглинули іони солі та очистили воду. Така вода безпечна для людей. Кілограм матеріалу може за день очистити 139,5 літрів води.

Науковці називають такий спосіб більш енергоефективним та екологічно чистим. Метал-органічні каркасні матеріали можна встановлювати на труби та інші водопровідні системи для виробництва питної води.

Проте поки вчені не кажуть, коли їхню технологію з очищування води можна буде масово використовувати.

Читайте також: Вчені змоделювали подорож у минуле і не виявили "ефекту метелика"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 08 2020 14:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нове штучне око імітує природну криву сітківки

Нове штучне око імітує природну криву сітківки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.