Вчені з Австралії придумали спосіб перетворити солону воду на питну

Для цього потрібні сонце та чотири хвилини

Австралійські вчені придумали спосіб, як перетворити солону воду на питну без нагрівання чи використання електроенергії.

Для очищення води вони використали сонячне світло та метал-органічні каркасні структури, повідомляє "Громадське".

Ці матеріали мають пористу структуру (тобто мають у своїй структурі багато порожнин) та може поглинати різні речовини, зокрема гази.

Вчені помістили ці матеріали у солону воду та поставили на сонце. Через приблизно чотири хвилин структури поглинули іони солі та очистили воду. Така вода безпечна для людей. Кілограм матеріалу може за день очистити 139,5 літрів води.

Науковці називають такий спосіб більш енергоефективним та екологічно чистим. Метал-органічні каркасні матеріали можна встановлювати на труби та інші водопровідні системи для виробництва питної води.

Проте поки вчені не кажуть, коли їхню технологію з очищування води можна буде масово використовувати.

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