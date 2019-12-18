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Вчені за ДНК відновили зовнішність жінки, яка жила 6 тисяч років тому

Дослідники припускають, що у жінки була темна шкіра, темно-коричневе волосся та блакитні очі
Науковці з Данії відтворили зовнішність жінки, яка жила 6 тисяч років тому в Скандинавії, за допомогою ДНК.
Вчені за ДНК відновили зовнішність жінки, яка жила 6 тисяч років тому Фото: gettyimages.com

Про це повідомило BBC, повідомляє "Громадське".

Завдяки слідам зубів, які жінка залишала на древній "жуйці", вчені змогли отримати ДНК для розшифрування її генетичного коду.

За словами науковців, це перший випадок, коли вдалося отримати людський геном із чогось іншого, крім людської кістки.

ДНК застрягла в чорно-коричневій грудці березової смоли, отриманої від нагрівання березової кори, яку тоді використовували для склеювання кам’яних інструментів.

Наявність слідів від зубів свідчить про те, що речовину пережовували, щоб зробити її м’якшою чи щоб полегшити зубний біль чи інші захворювання.

Фото: ВВС

Дослідники припускають, що у жінки була темна шкіра, темно-коричневе волосся та блакитні очі. Зазначається, що жінка була генетично ближчою до мисливців-збирачів із материкової Європи, ніж до тих, хто тоді жив у центральній Скандинавії. Вона мала схожу зовнішність із жителями Західної Європи. Ймовірно, жінка походила від переселенців, які перебралися з Західної Європи до Скандинавії після відступу льодовиків.

Нагадаємо, що жінки-вікінги теж були воїнами: вчені відтворили портрет однієї з них

 

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18 12 2019 15:16
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