Ведучого BBC звільнили за твіт про королівського первістка Арчі

"Денні блискучий ведучий, але більше він не буде вести щотижневе шоу"

Британська телерадіомовна корпорація BBC звільнила ведучого Денні Бейкера за твіт, в якому він порівняв новонародженого сина британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл із шимпанзе.

"Щойно звільнили з BBC Radio 5 Live", - написав 61-річний Бейкер у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні ведучий розмістив твіт, який зараз вже видалений, із написом "Королівське немовля залишає лікарню", та опублікував до нього чорно-біле фото, на якому була зображена пара, що тримає за руку одягнене шимпанзе.

BBC звинуватила ведучого у насмішках над расовою приналежністю герцогині Меган, зазначивши, що його твіт суперечить цінностям, які намагається втілювати мовник.

"Денні блискучий ведучий, але більше він не буде вести щотижневе шоу", - заявили у корпорації.

Нагадаємо, онук королеви Великої Британії принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вперше з'явились на публіці зі своїми новонародженим первістком - хлопчиком, який народився у Маркл 6 травня.

Представляючи журналістам малюка, який був загорнутий у білу шаль, Меган сказала: "У нього найсолодший темперамент, він дійсно спокійний. Він був мрією". Онука королеви Великої Британії принца Гаррі та його дружини Меган Маркл назвали Арчі.