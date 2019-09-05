Ведучого BBC звільнили за твіт про королівського первістка Арчі
"Щойно звільнили з BBC Radio 5 Live", - написав 61-річний Бейкер у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Напередодні ведучий розмістив твіт, який зараз вже видалений, із написом "Королівське немовля залишає лікарню", та опублікував до нього чорно-біле фото, на якому була зображена пара, що тримає за руку одягнене шимпанзе.
BBC звинуватила ведучого у насмішках над расовою приналежністю герцогині Меган, зазначивши, що його твіт суперечить цінностям, які намагається втілювати мовник.
"Денні блискучий ведучий, але більше він не буде вести щотижневе шоу", - заявили у корпорації.
Нагадаємо, онук королеви Великої Британії принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вперше з'явились на публіці зі своїми новонародженим первістком - хлопчиком, який народився у Маркл 6 травня.
Представляючи журналістам малюка, який був загорнутий у білу шаль, Меган сказала: "У нього найсолодший темперамент, він дійсно спокійний. Він був мрією". Онука королеви Великої Британії принца Гаррі та його дружини Меган Маркл назвали Арчі.
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