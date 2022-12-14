Величина руйнувань в Україні потребує потужної міжнародної підтримки - Генсек ООН

Масштаби руйнувань в Україні потребуватимуть потужної міжнародної підтримки, що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги, заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи в Парижі на Міжнародній конференції "Солідарність з українським народом".

Про це передає пресслужба ООН.

"Війна в Україні – це невпинний гуманітарний кошмар", - зазначив він, вказавши на погіршення ситуації через зниження температури в умовах пошкоджень, завданих російськими бомбардуваннями енергосистемі країни.

Енергетики, працівники галузі водо- та теплопостачання цілодобово працюють над відновленням енергетичної інфраструктури, підкреслив Гутерреш.

Але сьогодні 10 млн споживачів - у тому числі домогосподарства, підприємства, лікарні та школи - знеструмлені, а мільйони відключені від води та тепла, зауважив він.

За його словами, протягом кількох місяців гуманітарні організації надали допомогу, пов’язану з підготовкою до зими, більш як 630 тис. цивільних осіб, на критично важливі об'єкти доставлено 400 генераторів. Ще тисячі генераторів закуповуються й надходять в Україну, додав він, наголосивши, що «все це - крапля в морі».

"Масштаби руйнувань по всій країні потребують потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства - що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги", - сказав він.

Необхідно інвестувати у стійке відновлення та відбудову України, аби нинішня криза не обернулася «на бідність, голод та злидні для мільйонів українців», пояснив Генсек.

Він вкотре закликав "працювати разом, щоб створити умови для досягнення миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права", тобто відновлення територіальної цілісності України в міжнародного визнаних кордонах.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Міжнародна конференція "Солідарність з українським народом", яка відбулася 13 грудня у Парижі, зібрала понад 1 млрд євро спільних внесків для допомоги Україні, і що ці гроші підуть на швидке відновлення її інфраструктури.