Венс скаржиться на проукраїнських прихильників, які вигукують "Слава Україні"
Віцепрезидент США Джей Ді Венс написав, що учасники акції протесту, які вигукували "Слава Україні" налякали його трирічну доньку.
Про це він написав в соцмережі X (Twitter).
"Коли я гуляв зі своєю 3-річною донькою, за ними "йшла і кричала" "група протестувальників" зі словами "Слава Україні", - йдеться в дописі.
Венс додав, що вирішив поговорити з протестувальниками, щоб вони "залишили в спокої" його доньку, і майже всі вони погодилися.
"Розмова була переважно шанобливою, але якщо ви переслідуєте 3-річну дитину в рамках політичного протесту, ви - погана людина", - заявив Венс.
Нагадаємо, що на початку місяця Віцепрезидент США перервав відпустку через проукраїнські протести.