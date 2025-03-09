Венс скаржиться на проукраїнських прихильників, які вигукують "Слава Україні"

Чергові протестувальники зустріли його під час його прогулянки з дитиною.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс написав, що учасники акції протесту, які вигукували "Слава Україні" налякали його трирічну доньку.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

"Коли я гуляв зі своєю 3-річною донькою, за ними "йшла і кричала" "група протестувальників" зі словами "Слава Україні", - йдеться в дописі.

Венс додав, що вирішив поговорити з протестувальниками, щоб вони "залишили в спокої" його доньку, і майже всі вони погодилися.

"Розмова була переважно шанобливою, але якщо ви переслідуєте 3-річну дитину в рамках політичного протесту, ви - погана людина", - заявив Венс.

Нагадаємо, що на початку місяця Віцепрезидент США перервав відпустку через проукраїнські протести.