Верховна Рада спростила працевлаштування іноземців

Законом передбачено, що видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян рф та Білорусі потребуватиме погодження із регіональними органами Служби безпеки України.

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном".

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "спрощення для роботодавців забезпечення потреби у робочій силі, яка може бути задоволена за рахунок застосування праці іноземців та осіб без громадянства".

З цією метою пропонується скасувати обмеження на працевлаштування в Україні іноземців та осіб без громадянства, а також спростити оформлення дозволів на застосування праці іноземців роботодавцями. Також пропонується дозволити працювати в Україні іноземним студентам.

Водночас законом передбачено, що видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян рф та Білорусі потребуватиме погодження із регіональними органами Служби безпеки України.

Головне експертне управління Верховної Ради у своїх висновках зауважувало, що передбачене законопроєктом скасування норми, згідно з якою мінімальна заробітна плата для іноземних фахівців має становити не менш як 5 та 10 мінімальних заробітних плат залежно від категорії, знімає запобіжник для працевлаштування іноземців на низькооплачувані роботи та сприятиме масовій імміграції малокваліфікованих іноземців в Україну.