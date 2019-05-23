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Верховний суд отримав ще один позов щодо незаконності розпуску Ради

Верховний суд отримав другу позовну заяву проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати незаконним його указ про розпуск Верховної Ради
Справу зареєстровано за номером 9901/278/19.
Верховний суд отримав ще один позов щодо незаконності розпуску Ради Фото:pressident.gov.ua

"Заява подана фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року. Цю справу зареєстровано за номером 9901/278/19. Протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії", — йдеться у повідомленні прес-служби Верховного суду України, інформують у "Громадське".

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді. 

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23 05 2019 19:06
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