Верховний суд отримав ще один позов щодо незаконності розпуску Ради
"Заява подана фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року. Цю справу зареєстровано за номером 9901/278/19. Протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії", — йдеться у повідомленні прес-служби Верховного суду України, інформують у "Громадське".
Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.
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