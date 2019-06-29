Верховний Суд відхилив апеляцію ЦВК на участь Саакашвілі у виборах
Відповідне рішення ухвалено вночі 29 червня, повідомляє "Укрінформ".
Тобто суд залишив чинним рішення Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва, який скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі та зобов'язав повторно розглянути подані цією політсилою документи.
"Спірна постанова Центральної виборчої комісії від 23 червня 2019 року №1205 є протиправною та підлягає скасуванню. З огляду на викладене, суд першої інстанції дійшов законного та ґрунтовного висновку про задоволення позову. Відповідно до статті 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення... Керуючись статтями 271-273, 278, 308, 310, 315, 316, 321, 322 КАС України, Верховний Суд постановив: апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії залишити без задоволення, рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 червня 2019 року - без змін. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарження не підлягає", - ідеться в рішенні суду.
Таким чином, ЦВК має повторно розглянути документи партії "Рух нових сил", подані на реєстрацію для участі в позачергових парламентських виборах.
Присутні на засіданні після оголошення рішення скандували "Суду - повага". Другий номер у списку "Руху нових сил" Давід Сакварелідзе повідомив, що сьогодні вдень партія повторно подаватиме документи до ЦВК.
Також Сакварелідзе зазначив, що партія буде "доводити політичну і кримінальну вину ЦВК".
Додамо, що Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатам від партії Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил".
Нагадаємо, що 28 травня Президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство екс-президенту Грузії та колишньому голові Одеської ОДА Саакашвілі шляхом внесення змін в указ екс-президента Петра Порошенка. Наразі Саакашвілі є лідером і першим номером у передвиборчому списку своєї партії "Рух нових сил".
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