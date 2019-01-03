Viber запустив "космічний" проект
"Spaceport Odyssey - освітній додаток, який відкриває доступ до неймовірної колекції знань у космічних науках. Spaceport Odyssey публікує відеозаписи та лекції від провідних експертів, компаній та дослідницьких організацій", - зазначають в Viber, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що для того, щоб отримати доступ до додатку, необхідно скачати набір стікерів Spaceport Odyssey Viber та підписатися на чат-бот Space Challenges.
Viber - додаток для дзвінків та обміну повідомленнями, що є частиною Rakuten Inc., світового лідера у сфері електронної комерції та фінансових послуг.
Користуватися ним можна через wifi або мобільний інтернет.
Нагадаємо, що компанія OpenAI розробила нейромережу типу, яка може передбачити наступне слово в реченні.
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