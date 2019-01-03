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Viber запустив "космічний" проект

Щоб отримати доступ до додатку, необхідно скачати набір стікерів Spaceport Odyssey Viber та підписатися на чат-бот Space Challenges
Додаток для дзвінків та обміну повідомленнями Viber запустив проект Spaceport Odyssey, який відкриває доступ до космічних наук та публікує відеозаписи, лекції від провідних експертів, компаній та дослідницьких організацій.
Viber запустив "космічний" проект Фото: rbc.ru

"Spaceport Odyssey - освітній додаток, який відкриває доступ до неймовірної колекції знань у космічних науках. Spaceport Odyssey публікує відеозаписи та лекції від провідних експертів, компаній та дослідницьких організацій", - зазначають в Viber, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що для того, щоб отримати доступ до додатку, необхідно скачати набір стікерів Spaceport Odyssey Viber та підписатися на чат-бот Space Challenges.

Viber - додаток для дзвінків та обміну повідомленнями, що є частиною Rakuten Inc., світового лідера у сфері електронної комерції та фінансових послуг.

Користуватися ним можна через wifi або мобільний інтернет.

Нагадаємо, що компанія OpenAI розробила нейромережу типу, яка може передбачити наступне слово в реченні.

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01 03 2019 19:38
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