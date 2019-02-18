НОВИНИКомпанія OpenAI розробила нейромережу типу, яка може передбачити наступне слово в реченні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Створили нейромережу, яка вміє "дописувати" речення
Модель має кілька можливостей, зокрема, може створювати умовні синтетичні текстові зразки безпрецедентної якості
Фото: з відкритих джерел
Розробники пояснили, що "навчали" модель GPT-2 передбачати наступне слово з урахуванням контексту на 40 гігабайтах тексту, який було взято з Інтернету, інформує "Укрінформ".
За їхніми словами, модель має кілька можливостей, зокрема, може створювати умовні синтетичні текстові зразки безпрецедентної якості. Так, потрібно лише написати кілька слів, і GPT-2 запропонує власний варіант завершення цього речення.
Зазначається, що розробники побоюються, що їхню нейромережу можуть використати на шкоду, тому вирішили не публікувати її повну версію.
Додамо, що Google тестує режим доповненої реальності в сервісі Maps.
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18 02 2019 20:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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