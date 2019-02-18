Створили нейромережу, яка вміє "дописувати" речення

Компанія OpenAI розробила нейромережу типу, яка може передбачити наступне слово в реченні.

Розробники пояснили, що "навчали" модель GPT-2 передбачати наступне слово з урахуванням контексту на 40 гігабайтах тексту, який було взято з Інтернету, інформує "Укрінформ".

За їхніми словами, модель має кілька можливостей, зокрема, може створювати умовні синтетичні текстові зразки безпрецедентної якості. Так, потрібно лише написати кілька слів, і GPT-2 запропонує власний варіант завершення цього речення.

Зазначається, що розробники побоюються, що їхню нейромережу можуть використати на шкоду, тому вирішили не публікувати її повну версію.

Додамо, що Google тестує режим доповненої реальності в сервісі Maps.