Від обстрілів на Донбасі загинув український військовий
Бойовики 5 разів з початку доби 8 травня порушували режим припинення вогню. Стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", повідомляє прес-центр ООС.
А саме - поблизу Мар'їнки Павлополя, Лебединського та Опитного.
У штабі вказали, що військові операції відповідали на обстріли бойовиків.
8 травня у штабі операції Об'єднаних сил заявили, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.
Нагадаємо, що 8 березня, Україна ввела безстроковий "режим тиші" на всій лінії бойового зіткнення на Донбасі. Згодом президент України Петро Порошенко і канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликали Росію до «великоднього перемир'я» на сході України з 18 квітня. 19 квітня перша віце-спікерка Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що на переговорах тристоронньої контактної групи (ТКГ) не досягти домовленості про перемир’я. А штаб ООС заявив, що незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики продовжили обстріли.
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