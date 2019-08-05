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Від обстрілів на Донбасі загинув український військовий

Стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід"
Унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 8 травня загинув український військовий.
Від обстрілів на Донбасі загинув український військовий Фото: mil.gov.ua

Бойовики 5 разів з початку доби 8 травня порушували режим припинення вогню. Стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", повідомляє прес-центр ООС.

А саме - поблизу Мар'їнки Павлополя, Лебединського та Опитного.

У штабі вказали, що військові операції відповідали на обстріли бойовиків.

8 травня у штабі операції Об'єднаних сил заявили, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.

Нагадаємо, що 8 березня, Україна ввела безстроковий "режим тиші" на всій лінії бойового зіткнення на Донбасі. Згодом президент України Петро Порошенко і канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликали Росію до «великоднього перемир'я» на сході України з 18 квітня. 19 квітня перша віце-спікерка Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що на переговорах тристоронньої контактної групи (ТКГ) не досягти домовленості про перемир’я. А штаб ООС заявив, що незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики продовжили обстріли.

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08 05 2019 21:20
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