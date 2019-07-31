CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 30 липня, Збройні Сили України дотримувалися усталеного режиму припинення вогню на Донбасі, тоді як збройні формування РФ порушили заборону на використання будь-якої зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано один обстріл
Інформації про втрати немає
Фото: ООС
Напередодні бойовики здійснили обстріл з гранатометів в районі Луганського, втрат серед українських військових немає, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.
З півночі середи, 31 липня, зафіксовано обстріл з підствольного гранатомета позицій поблизу Пісків. Про втрати не повідомляють.
Нагадаємо, "хлібне" перемир'я встановлено в зоні ООС з 21 липня.
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