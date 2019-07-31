Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано один обстріл Інформації про втрати немає

У вівторок, 30 липня, Збройні Сили України дотримувалися усталеного режиму припинення вогню на Донбасі, тоді як збройні формування РФ порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Фото: ООС

Напередодні бойовики здійснили обстріл з гранатометів в районі Луганського, втрат серед українських військових немає, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook. З півночі середи, 31 липня, зафіксовано обстріл з підствольного гранатомета позицій поблизу Пісків. Про втрати не повідомляють. Нагадаємо, "хлібне" перемир'я встановлено в зоні ООС з 21 липня.

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