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Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано один обстріл

Інформації про втрати немає
У вівторок, 30 липня, Збройні Сили України дотримувалися усталеного режиму припинення вогню на Донбасі, тоді як збройні формування РФ порушили заборону на використання будь-якої зброї.
Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано один обстріл Фото: ООС

Напередодні бойовики здійснили обстріл з гранатометів в районі Луганського, втрат серед українських військових немає, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.

З півночі середи, 31 липня, зафіксовано обстріл з підствольного гранатомета позицій поблизу Пісків. Про втрати не повідомляють.

Нагадаємо, "хлібне" перемир'я встановлено в зоні ООС з 21 липня.

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31 07 2019 09:20
ТЕГИ: Донбас, оос
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