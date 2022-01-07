Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Від ракетного удару по Одещині загинуло щонайменше 19 осіб - голова ДСНС

Працюємо в Сергіївці на Одещині. Тут рашисти вночі завдали ракетного удару по житловому будинку та базі відпочинку, де перебували мирні люди. На місці з ночі працюють рятувальники. Наразі відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, із яких шестеро дітей
До 19 осіб зросла кількість загиблих унаслідок удару по смт Сергіївка Одеської області.
Від ракетного удару по Одещині загинуло щонайменше 19 осіб - голова ДСНС Фото: з вільного доступу
Загально відомо про 38 постраждалих, із яких шестеро дітей, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
 
"Працюємо в Сергіївці на Одещині. Тут рашисти вночі завдали ракетного удару по житловому будинку та базі відпочинку, де перебували мирні люди. На місці з ночі працюють рятувальники. Наразі відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, із яких шестеро дітей", - написав він у фейсбуці.
 
Організовано взаємодію з усіма службами та військовою адміністрацією. Працюють психологи ДСНС.
 
"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, почули сигнал - йдіть в укриття!" - наголосив Крук.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2022 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.