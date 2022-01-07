CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо 19 осіб зросла кількість загиблих унаслідок удару по смт Сергіївка Одеської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від ракетного удару по Одещині загинуло щонайменше 19 осіб - голова ДСНС
Працюємо в Сергіївці на Одещині. Тут рашисти вночі завдали ракетного удару по житловому будинку та базі відпочинку, де перебували мирні люди. На місці з ночі працюють рятувальники. Наразі відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, із яких шестеро дітей
Фото: з вільного доступу
Загально відомо про 38 постраждалих, із яких шестеро дітей, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
"Працюємо в Сергіївці на Одещині. Тут рашисти вночі завдали ракетного удару по житловому будинку та базі відпочинку, де перебували мирні люди. На місці з ночі працюють рятувальники. Наразі відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, із яких шестеро дітей", - написав він у фейсбуці.
Організовано взаємодію з усіма службами та військовою адміністрацією. Працюють психологи ДСНС.
"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, почули сигнал - йдіть в укриття!" - наголосив Крук.
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