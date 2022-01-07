Від ракетного удару по Одещині загинуло щонайменше 19 осіб - голова ДСНС

Працюємо в Сергіївці на Одещині. Тут рашисти вночі завдали ракетного удару по житловому будинку та базі відпочинку, де перебували мирні люди. На місці з ночі працюють рятувальники. Наразі відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, із яких шестеро дітей

До 19 осіб зросла кількість загиблих унаслідок удару по смт Сергіївка Одеської області.

Загально відомо про 38 постраждалих, із яких шестеро дітей, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

"Працюємо в Сергіївці на Одещині. Тут рашисти вночі завдали ракетного удару по житловому будинку та базі відпочинку, де перебували мирні люди. На місці з ночі працюють рятувальники. Наразі відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, із яких шестеро дітей", - написав він у фейсбуці.

Організовано взаємодію з усіма службами та військовою адміністрацією. Працюють психологи ДСНС.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, почули сигнал - йдіть в укриття!" - наголосив Крук.