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Парламентські вибори-2019: Від сьогодні для зміни місця голосування потрібен лише паспорт

"Лише заява і паспорт"
ЦВК скасувала норму про необхідність надання підтверджуючого документа при зміні місця голосування.
Парламентські вибори-2019: Від сьогодні для зміни місця голосування потрібен лише паспорт Фото: google.com

На засіданні у середу ЦВК внесла зміни до своєї постанови №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджуючий документ, повідомляє громадянська мережа "ОПОРА"

"Відтепер лише заява і паспорт", - зазначає "ОПОРА".

Нагадаємо, виборці можуть подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування до 15 липня включно.

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29 05 2019 16:14
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