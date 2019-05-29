ПОЛІТИКА НОВИНИЦВК скасувала норму про необхідність надання підтверджуючого документа при зміні місця голосування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламентські вибори-2019: Від сьогодні для зміни місця голосування потрібен лише паспорт
"Лише заява і паспорт"
Фото: google.com
На засіданні у середу ЦВК внесла зміни до своєї постанови №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджуючий документ, повідомляє громадянська мережа "ОПОРА"
"Відтепер лише заява і паспорт", - зазначає "ОПОРА".
Нагадаємо, виборці можуть подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування до 15 липня включно.
Додамо, що 24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.
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29 05 2019 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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