Парламентські вибори-2019: Від сьогодні для зміни місця голосування потрібен лише паспорт

"Лише заява і паспорт"

ЦВК скасувала норму про необхідність надання підтверджуючого документа при зміні місця голосування.

На засіданні у середу ЦВК внесла зміни до своєї постанови №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджуючий документ, повідомляє громадянська мережа "ОПОРА"

"Відтепер лише заява і паспорт", - зазначає "ОПОРА".

Нагадаємо, виборці можуть подати заяву до органів ведення державного реєстру виборців і тимчасово змінити місце голосування до 15 липня включно.