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Від землетрусів в Туреччині і Сирії постраждало 26 млн людей – ВООЗ

12 лютого 2023, 09:34
Від землетрусів в Туреччині і Сирії постраждало 26 млн людей – ВООЗ
6 лютого Туреччину та Сирію сколихнули два потужні землетруси магнітудою вище семи балів.

Від землетрусів, що сталися у Туреччині та Сирії 6 лютого 2023 року, так чи інакше постраждали майже 26 млн осіб. 

Про це повідомляє Alarabiya News із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

В організації зазначають, що всього в Туреччині так чи інакше постраждали 15 млн. осіб, а в Сирії - 11 млн. осіб. Серед них особливо вразливими вважаються понад п'ять мільйонів людей, у тому числі близько 350 000 людей похилого віку та понад 1,4 мільйона дітей.

За даними ВООЗ, у Туреччині, де внаслідок землетрусу зруйновано понад 4000 будівель, частково чи сильно постраждали 15 лікарень. У той же час у Сирії, де система охорони здоров'я вже була зруйнована за 12 років війни, зазнали збитків щонайменше 20 медичних установ на північному заході країни, що сильно постраждав від землетрусів.

У свою чергу, як заявив віце-президент Туреччини Фуат Октай під час прес-конференції, кількість загиблих у Туреччині та Сирії після землетрусу, що стався в понеділок, досягла 28 192 осіб, пише CNN.

За даними волонтерської групи "Білі каски", загальна кількість підтверджених смертей у Сирії становить 3575.

Зазначимо, США переміщують дислокований у Середземному морі авіаносець "Джордж Буш" ближче до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків руйнівного землетрусу.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталася серія сильних землетрусів, найпотужніший – магнітудою 7,4 бали.

Також 7 лютого у Нью-Йорку стався найсильніший за 40 років землетрус магнітудою 3,8 балів.

ТуреччинаСиріяземлетрус

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