"Відкритий" кандидат Зеленський не покаже декларації, бо не за законом "Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не буде опубліковувати декларацію про статки, майно та доходи за 2018 рік до другого туру виборів.

ФОто: скрін

"Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків, встановлених чинним законодавством, та оприлюднена у відповідності до чинного законодавства", - відповіли у прес-службі Зеленського на лист громадського руху "ЧЕСНО". Нагадаємо, шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі. Володимир Зеленський каже, що його фірма купила віллу в Італії як спосіб вкласти гроші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію