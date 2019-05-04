ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти Володимир Зеленський не буде опубліковувати декларацію про статки, майно та доходи за 2018 рік до другого туру виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Відкритий" кандидат Зеленський не покаже декларації, бо не за законом
"Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків"
ФОто: скрін
"Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків, встановлених чинним законодавством, та оприлюднена у відповідності до чинного законодавства", - відповіли у прес-службі Зеленського на лист громадського руху "ЧЕСНО".
Нагадаємо, шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі. Володимир Зеленський каже, що його фірма купила віллу в Італії як спосіб вкласти гроші.
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