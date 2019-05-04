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"Відкритий" кандидат Зеленський не покаже декларації, бо не за законом

"Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків"
Кандидат у президенти Володимир Зеленський не буде опубліковувати декларацію про статки, майно та доходи за 2018 рік до другого туру виборів.
"Відкритий" кандидат Зеленський не покаже декларації, бо не за законом ФОто: скрін

"Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків, встановлених чинним законодавством, та оприлюднена у відповідності до чинного законодавства", - відповіли у прес-службі Зеленського на лист громадського руху "ЧЕСНО".

Нагадаємо, шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі. Володимир Зеленський каже, що його фірма купила віллу в Італії як спосіб вкласти гроші.

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05 04 2019 19:31
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