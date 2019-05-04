Зеленський пояснив, навіщо йому вілла на "курорті російських олігархів"

"Вкладали… Як тільки будемо знімати новий фільм... Ця вілла… просто йдеться і знімається кіно. Ось і все"

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський каже, що його фірма купила віллу в Італії як спосіб вкласти гроші.

Зеленський сказав журналістам, що "вже відповів" на питання стосовно незадекларованого італійського маєтку, і що його команді "нічого ховати". Про це повідомляє УП з посиланням на "Схеми".

За словами шоумена, його компанія володіла західною нерухомістю, тому що в Україні "була недосконала банківська система".

"Вкладали… Як тільки будемо знімати новий фільм... Ця вілла… просто йдеться і знімається кіно. Ось і все", – цитують журналісти кандидата.

Нагадаємо, шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі.