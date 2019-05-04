НОВИНИКандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський каже, що його фірма купила віллу в Італії як спосіб вкласти гроші.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський пояснив, навіщо йому вілла на "курорті російських олігархів"
"Вкладали… Як тільки будемо знімати новий фільм... Ця вілла… просто йдеться і знімається кіно. Ось і все"
Фото: slidstvo.info
Зеленський сказав журналістам, що "вже відповів" на питання стосовно незадекларованого італійського маєтку, і що його команді "нічого ховати". Про це повідомляє УП з посиланням на "Схеми".
За словами шоумена, його компанія володіла західною нерухомістю, тому що в Україні "була недосконала банківська система".
"Вкладали… Як тільки будемо знімати новий фільм... Ця вілла… просто йдеться і знімається кіно. Ось і все", – цитують журналісти кандидата.
Нагадаємо, шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі.
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05 04 2019 16:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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