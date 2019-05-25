Відмова звільнити українських моряків призведе до посилення санкцій проти Росії, - Полозов

Згідно з рішенням суду, Росія повинна звільнити моряків "просто зараз"

Можлива відмова влади Російської Федерації звільнити українських моряків і кораблі після рішення Трибуналу ООН з морського права спричинить введення нових санкцій проти РФ.

"Безумовно, для російської влади тепер буде дуже складно придумати правдоподібне пояснення, чому вони утримують військових моряків", - заявив Полозов, повідомляє LB.ua.

Він додав, що, згідно з рішенням суду, Росія повинна "просто зараз звільнити" моряків.

"З моменту, як Трибунал виніс рішення, у російської влади цей обов'язок виник. Те, що вони його не виконують, - матиме негативний політичний і економічний потенціал для Росії", - наголосив Полозов.

Адвокат вважає, що, в разі невиконання Росією рішення Трибуналу, проти неї можуть бути введені секторальні санкції і будуть створені певні труднощі з навігацією російських кораблів у міжнародних водах.

У зв'язку з цим він висловив сподівання, що Росія швидко виконає рішення Трибуналу. Водночас адвокат додав, що немає практично жодних підстав для кримінального переслідування моряків.

"У Росії є маса інструментів для того, щоб ухвалити законне рішення щодо їх звільнення навіть без припинення кримінальної справи, хоча, на мій погляд, жодної кримінальної справи не може бути взагалі", - сказав Полозов.

"Вже зараз будь-яка, скажімо так, "користь", яку російська влада могла отримати від захоплення моряків, повністю перекривається тим політичним тиском, який пов'язаний з цією ситуацією, і, я впевнений, що, напевно, російські владі було б вигідно вже позбутися від цих моряків для того, щоб уникнути нових санкцій і проблем з морським судноплавством", - додав адвокат.

Полозов також нагадав, що вже був прецедент, коли російська влада була змушена виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права - це справа Arctic Sunrise.

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

МЗС Росії відреагувало на рішення Трибуналу ООН та наголосилоь, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Довідка

Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.