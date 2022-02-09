Відновлено роботу п'ятого енергоблоку ЗАЕС - Енергоатом

Енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений внаслідок обстрілу росіянами, знову під’єднаний до енергомережі, триває набір потужності.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора зранку (1 вересня) внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13:10 під’єднаний до енергомережі, триває набір потужності", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що зараз на АЕС працює два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.

Раніше повідомлялось, що на ЗАЕС внаслідок обстрілів відключився один з енергоблоків.