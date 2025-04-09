Українські спецслужби дізнались про їхні місця служби.

росія завербувала китайців для війни проти України і Київ вже має дані про понад 150 китайців, проте їх може бути більше.

Про це йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

"Китайське" питання серйозне. Є 155 людей з прізвищами, з паспортними даними, - 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна має паспортні дані цих 155 китайців. Знає хто вони, звідки та їх вік.

Крім того, українські спецслужби дізнались про їх місця служби, це зокрема 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки.

Нагадаємо, що вчора ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.