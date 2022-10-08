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Відомий журналіст виявив підслуховувальний пристрій в себе вдома у Львові

Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет
Український журналіст Віталій Портников удома у Львові виявив підслуховувальний пристрій.
Відомий журналіст виявив підслуховувальний пристрій в себе вдома у Львові Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховувальний пристрій. Це диктофон із можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть", - написав Княжицький у фейсбуці в середу.
 
Він попросив СБУ негайно приїхати та порушити справу.
 
"Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет", - зазначив народний депутат.
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10 08 2022 19:38
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