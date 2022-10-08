Відомий журналіст виявив підслуховувальний пристрій в себе вдома у Львові Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет

Український журналіст Віталій Портников удома у Львові виявив підслуховувальний пристрій.

Фото: з вільного доступу





"У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховувальний пристрій. Це диктофон із можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть", - написав Княжицький у фейсбуці в середу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна."У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховувальний пристрій. Це диктофон із можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть", - написав Княжицький у фейсбуці в середу. Він попросив СБУ негайно приїхати та порушити справу. "Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет", - зазначив народний депутат.

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