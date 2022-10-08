CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський журналіст Віталій Портников удома у Львові виявив підслуховувальний пристрій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відомий журналіст виявив підслуховувальний пристрій в себе вдома у Львові
Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховувальний пристрій. Це диктофон із можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть", - написав Княжицький у фейсбуці в середу.
"У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на "Еспресо" і "Радіо Свобода", знайшов підслуховувальний пристрій. Це диктофон із можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть", - написав Княжицький у фейсбуці в середу.
Він попросив СБУ негайно приїхати та порушити справу.
"Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет", - зазначив народний депутат.
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10 08 2022 19:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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