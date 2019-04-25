Відповідальність за порушення "мовного" закону поставили на паузу
"Ми на три роки перенесли введення адміністративної відповідальності за порушення закону. А за цей час у всіх регіонах буде створено центри з вивчення української мови, будуть запроваджені державні програми підтримки освіти українською мовою", - сказав Княжицький, повідомляє "Укрінформ".
При цьому він наголосив, що закон жодним чином не принижує національні меншини, а передбачає, що за півроку буде ухвалено законодавство про захист мов корінних народів і національних меншин.
Також він уточнив, що закон про мову передбачає введення її використання в армії, але "не вводить жодних санкцій чи адміністративних покарань, тому що військові уже хочуть знати українську мову і спілкуватися нею".
Водночас він додав, що комітет підготував текст закону з урахуванням опрацьованих поправок, які на доручення Голови Верховної Ради були додатково розглянуті на робочій нараді.
Нагадаємо, що Верховна Рада на пленарному засіданні 25 квітня проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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