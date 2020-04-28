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Відсьогодні заборонене анонімне поповнення карток більш ніж на 5000 грн

Для переказу грошей більш ніж на 5 тис. грн доведеться пройти ідентифікацію
В Україні з 28 квітня заборонено поповнення платіжної картки отримувача без ідентифікації платника на суму понад 5 тисяч гривень. Відповідні норми містяться в законі про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.
Відсьогодні заборонене анонімне поповнення карток більш ніж на 5000 грн Фото: yak-prosto.com

Як зазначили Національному банку України, платіж понад 5 тисяч гривень можна зробити у відділенні банку, маючи з собою паспорт, або через платіжний термінал (ПТКС), що технологічно може забезпечити верифікацію платника (зчитати дані з його картки), передає РБК - Україна.

Якщо ПТКС має технологічні функції із верифікації платника, тоді можна здійснити операцію на ту суму, яка потрібна клієнту. Якщо ні, тоді у ПТКС буде встановлений ліміт, і клієнт о не зможе здійснити операцію на суму понад 5 тисяч гривень.

У терміналах "ПриватБанку"для переказу понад 5 тисяч гривень потрібно вставити свою картку для ідентифікації. На сьогоднішній день банк приймає лише свої карти.

Небанківські термінали від сьогодні не прийматимуть платежі понад 5 000 грн.

Водночас, безготівкові платежі з картки на картку чи з рахунка на рахунок, як і раніше, можна здійснювати без будь-яких обмежень, і дробити платежі на частини не потрібно. Власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, і зараз вже є достатньо ідентифікованими.

Нагадаємо, що Національний банк України із 28 квітня 2020 року підвищив граничну суму валютних операцій, для яких встановлено спрощені вимоги щодо валютного нагляду, зі 150 тис. грн до 400 тисяч.

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28 04 2020 15:20
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