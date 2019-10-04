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Відставку голови Одеської ОДА не підтримав тільки Аваков

Міністр МВС висловився проти відставки Степанова
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проголосував проти відставки очільника Одещини Максима Степанова, бо його звільняють "за політичними мотивами".
Відставку голови Одеської ОДА не підтримав тільки Аваков Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"Він (Степанов – УП) протидіяв фальсифікації, протидіяв "сітці" (технологія підкупу виборців – УП) – його звільняють", – вважає глава МВС, повідомляє "Українська правда".

Рішення про відставку голови Одеської обласної державної адміністрації він назвав "недержавним".

Додамо, кабінет міністрів погодив звільнення глави Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

Нагадаємо, що Максим Степанов став губернатором Одеської області в січні 2017 року. До цього він п'ять років був директором Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

Відзначимо, що за результатами першого туру виборів президента, в Одеській області перемогу здобув Володимир Зеленський (41,26%), представник опозиційних сил Юрій Бойко зайняв друге місце (21,82%), Порошенко став третім з 9,08% електоральної підтримки.

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10 04 2019 16:24
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