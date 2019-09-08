Відтепер пенсію в Україні можна оформити онлайн
Щоб скористатися сервісом необхідно зареєструватися на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису. В особистому кабінеті потрібно заповнити онлайн-заяву та завантажити скан-копії необхідних документів, повідомляє "Громадське".
"Можна використовувати електронний підпис практично всіх акредитованих центрів сертифікації ключів - тобто всі існуючі версії електронних підписів", – розповів директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Олександр Малецький.
Розгляд заяви триває 10 днів. Після чого Пенсійний фонд надсилає смс-повідомлення про призначення пенсії або ж необхідність уточнення даних.
"Людині необхідно буде звернутися у відділення, коли прийде відповідна смс-ка, і тоді вже отримати пенсійне посвідчення", – пояснив Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.
Електронний підпис, особиста присутність у відділенні після отримання смс-повідомлення та наявність оригіналів документів – основні вимоги оформлення пенсії через новий сервіс.
Станом на 9 серпня документи на призначення пенсії дистанційно вже подали 11 осіб.
"Наступний етап - це мобільний додаток. Самостійно можна буде подавати інформацію до Пенсійного фонду й отримувати її", – заявив Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.
Пенсіонерам з великим стажем, які отримували малі зарплати, планують підвищити пенсії.
Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін допускає, що пенсіонери з ОРДЛО, які отримають російське громадянство за спрощеною процедурою, можуть отримувати пенсії і в Україні, і в Росії.
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