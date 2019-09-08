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Відтепер пенсію в Україні можна оформити онлайн

Розгляд заяви триває 10 днів
Пенсійний фонд України запровадив призначення пенсій через вебпортал електронних послуг "Е-пенсія". Безкоштовний сервіс передбачає подання документів для оформлення пенсії дистанційно.
Відтепер пенсію в Україні можна оформити онлайн Фото: ukr.segodnya.ua

Щоб скористатися сервісом необхідно зареєструватися на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису. В особистому кабінеті потрібно заповнити онлайн-заяву та завантажити скан-копії необхідних документів, повідомляє "Громадське".

"Можна використовувати електронний підпис практично всіх акредитованих центрів сертифікації ключів - тобто всі існуючі версії електронних підписів", – розповів директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Олександр Малецький. 

Розгляд заяви триває 10 днів. Після чого Пенсійний фонд надсилає смс-повідомлення про призначення пенсії або ж необхідність уточнення даних. 

"Людині необхідно буде звернутися у відділення, коли прийде відповідна смс-ка, і тоді вже отримати пенсійне посвідчення", – пояснив Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус. 

Електронний підпис, особиста присутність у відділенні після отримання смс-повідомлення та наявність оригіналів документів – основні вимоги оформлення пенсії через новий сервіс. 

Станом на 9 серпня документи на призначення пенсії дистанційно вже подали 11 осіб. 

"Наступний етап - це мобільний додаток. Самостійно можна буде подавати інформацію до Пенсійного фонду й отримувати її", – заявив Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус. 

Пенсіонерам з великим стажем, які отримували малі зарплати, планують підвищити пенсії.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін допускає, що пенсіонери з ОРДЛО, які отримають російське громадянство за спрощеною процедурою, можуть отримувати пенсії і в Україні, і в Росії.

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